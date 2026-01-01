مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

01:26 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إنه تم رصد حدثا خطيرا في إيران من دون معرفة تداعياته.





ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المسؤول قوله: "نرصد حدثا داخليا خطيرا في إيران ومن السابق لأوانه معرفة تداعياته".

