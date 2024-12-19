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مسؤول إسرائيلي: نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 19-12-2024 12:38 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع "نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".

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وأضافت "الاتجاه في المفاوضات إيجابي لكن أي شيء يمكن أن يحدث".


وبينت "المفاوضات لا يمكن أن تستمر للأبد".

 
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