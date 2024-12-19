مسؤول إسرائيلي: نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع "نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".

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وأضافت "الاتجاه في المفاوضات إيجابي لكن أي شيء يمكن أن يحدث".