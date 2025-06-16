مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروطنا

وأضافت "سنعرض على القيادة السياسية أفضل إنجاز ممكن ضد إيران".
وبينت "سيتعين على القيادة السياسية ترجمة الإنجاز لاتفاق يمكن التعايش معه".
واشارت الى ان "إيران الآن بلا منشأة نطنز وبلا علماء واستهدفنا أيضا منشأة أصفهان".
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