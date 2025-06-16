مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروطنا

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول بهيئة أركان إسرائيل ان "وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يتم بشروطنا التي لم تنضج بعد"

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وأضافت "سنعرض على القيادة السياسية أفضل إنجاز ممكن ضد إيران".



وبينت "سيتعين على القيادة السياسية ترجمة الإنجاز لاتفاق يمكن التعايش معه".