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مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروطنا

مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروطنا
علما إيران وأسرائيل
 
الإثنين، 16-06-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول بهيئة أركان إسرائيل ان "وقف إطلاق النار مع إيران يجب أن يتم بشروطنا التي لم تنضج بعد"

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وأضافت "سنعرض على القيادة السياسية أفضل إنجاز ممكن ضد إيران".


وبينت "سيتعين على القيادة السياسية ترجمة الإنجاز لاتفاق يمكن التعايش معه".


واشارت الى ان "إيران الآن بلا منشأة نطنز وبلا علماء واستهدفنا أيضا منشأة أصفهان".

 
gnews

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