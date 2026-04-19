مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ضربات قاسية إذا انهارت المفاوضات

وتنتهي هذا الأسبوع هدنة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يُحدَّد بعد موعد جولة أخرى من المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف"، إن الجيشين الإسرائيلي والأميركي "على تنسيق وثيق".
ومؤخرًا زار قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، للتنسيق حول احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ.
وقال المسؤول للصحيفة الإسرائيلية: "نحن والأميركيون على أهبة الاستعداد لهذا الاحتمال. إذا ما استدعى الأمر استئناف القتال فنحن نعرف ما يجب فعله. نحن منسقون، والضربة التي ستُوجَّه ستكون قاسية للغاية وستُلحق بالإيرانيين خسائر فادحة".
وأكد المسؤول، الذي لم تكشف "معاريف" هويته، "تحديث قائمة الأهداف"، موضحًا أنها ستشمل منشآت الطاقة الإيرانية هذه المرة.
واعتبر أن "إيران تدخل المفاوضات وهي في حالة إنهاك شديد وبقدرات أقل بكثير، كما أن اقتصادها ضعيف، وبدأت تدرك حجم الخسائر التي تكبّدتها".
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، ألقت مقاتلات الجيشين الإسرائيلي والأميركي أكثر من 37 ألف قذيفة على إيران خلال 40 يومًا من الحرب.
سكاي نيوز
-
