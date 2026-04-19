الأحد 2026-04-19 10:13 ص

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن ضربات قاسية إذا انهارت المفاوضات

الأحد، 19-04-2026 08:03 ص
الوكيل الإخباري-  حذّر مسؤول عسكري إسرائيلي بارز من "ضربات قاسية للغاية على إيران ستُلحق بها خسائر فادحة"، في حال فشل المفاوضات وانهيار وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وتنتهي هذا الأسبوع هدنة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يُحدَّد بعد موعد جولة أخرى من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف"، إن الجيشين الإسرائيلي والأميركي "على تنسيق وثيق".

ومؤخرًا زار قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إسرائيل، حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، للتنسيق حول احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ.

وقال المسؤول للصحيفة الإسرائيلية: "نحن والأميركيون على أهبة الاستعداد لهذا الاحتمال. إذا ما استدعى الأمر استئناف القتال فنحن نعرف ما يجب فعله. نحن منسقون، والضربة التي ستُوجَّه ستكون قاسية للغاية وستُلحق بالإيرانيين خسائر فادحة".

وأكد المسؤول، الذي لم تكشف "معاريف" هويته، "تحديث قائمة الأهداف"، موضحًا أنها ستشمل منشآت الطاقة الإيرانية هذه المرة.

واعتبر أن "إيران تدخل المفاوضات وهي في حالة إنهاك شديد وبقدرات أقل بكثير، كما أن اقتصادها ضعيف، وبدأت تدرك حجم الخسائر التي تكبّدتها".

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، ألقت مقاتلات الجيشين الإسرائيلي والأميركي أكثر من 37 ألف قذيفة على إيران خلال 40 يومًا من الحرب.

سكاي نيوز
 
 


عربي ودولي الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب

145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

أخبار محلية 145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

المرأة والجمال علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

عربي ودولي الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار

ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

خاص بالوكيل مع اقتراب الصيف .. ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

طب وصحة لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

عربي ودولي اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة

أخبار محلية العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفياً في الطفيلة بعد أيام من اختفائه



 
 






