مسؤول إيراني: أي "تدخل أميركي" في مضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- حذر مسؤول إيراني كبير الاثنين، من أن طهران ستعتبر أي محاولة أميركية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن عملية لمرافقة السفن العالقة في الممر المائي الاستراتيجي.





وأعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، على منصة أكس، أن "أي تدخل أميركي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولًا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم "أنها لا علاقة لها إطلاقًا" بما يجري، واصفًا إياها بأنها "أطراف محايدة وبريئة".



وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت هذه الدول بأنها ستعمل على إرشاد سفنها للخروج بأمان من الممرات المائية المقيّدة، بما يتيح لها استئناف أعمالها "بحرية وكفاءة".



وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط بأي شكل" بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه وجّه ممثليه لإبلاغ تلك الدول بأن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها" لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان من المضيق.





