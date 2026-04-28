مسؤول إيراني: ارتفاع أسعار النفط قد يكون لصالح إيران

الوكيل الإخباري- أكد عضو لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني عبد الحسين همتي أن تصدير النفط مستمر من بلاده ولا يواجه مشكلة خطيرة في الظروف الراهنة.



وفي رد على مزاعم الولايات المتحدة بشأن حصار بحري لإيران واحتمال إغلاق بعض الآبار النفطية بسبب محدودية المبيعات وامتلاء المخزونات، قال: لا توجد مشكلة خاصة، قد تواجه بعض آبارنا إغلاقا نادرا، لكن العديد من آبارنا لا تعاني من هذه المشكلة.

وأضاف إن إنتاجنا حاليا لا يواجه مشكلة خاصة، والإنتاج جار. من ناحية أخرى، نخصص جزءا من إنتاجنا للاستهلاك الداخلي. وأوضح أن أكثر من نصف إنتاجنا النفطي يستخدم محليا ولمصافي التكرير الداخلية، فمثلا إذا كان لدينا حوالي 4 ملايين برميل من النفط والمكثفات، فإن أكثر من مليوني برميل تذهب للاستهلاك الداخلي، وبطبيعة الحال آبارنا لا ينبغي إغلاقها ولن تغلق لأننا بحاجة إلى هذا الإنتاج.



وتابع بالقول: يتم تصدير جزء من نفطنا، ولدينا مستودعات وموارد تخزينية لتخزين النفط، لذا يمكننا تخزين نفطنا لعدة أسابيع دون مشكلة. وأكد أنه إذا وصلنا إلى مرحلة تتضرر فيها آبارنا بشكل جدي، فإن إيران ستستخدم أوراقها الرابحة ولن تسمح بتصدير النفط من المنطقة، وسيمتد الأمر إلى الخليج، ولن تسمح بتصدير النفط من آبار أخرى أيضا، مما يزيد الضغط. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مما يضع الآخرين تحت الضغط.



وأضاف: الحمد لله بلدنا واسع ولدينا حدود برية كثيرة، ويمكننا حل الكثير من مشاكلنا عبر هذه الحدود، وحسب علمنا فإن السفن تمر عبر هذه المسارات. صحيح أنه تم احتجاز 2 أو 3 من سفننا، لكن يبدو أن جزءا كبيرا من نفطنا يصدر ولا مشكلة فيه.



وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي بأن خطوط النفط الإيرانية ستنفجر من الداخل إذا توقف التدفق، ولم يتبق لإيران سوى حوالي 3 أيام قبل حدوث ذلك، وقال همتي: أستبعد حدوث مثل هذا الأمر. هذه التصريحات هي في الغالب ضغط سياسي وابتزاز للحصول على تنازلات، ليدفعوا مسؤولينا إلى طاولة المفاوضات تحت وطأة الضغط النفسي والحرب النفسية. أحيانا تنقلب هذه التصريحات ضدهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر باقتصادهم.



وأشار همتي إلى أن بلدنا سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط لأنه مصدر. قبل الحرب كان سعر النفط 65 دولار، وأقر مجلس الشورى ميزانية عام 1405 هجرية، (2026-2027م) بسعر حوالي 55 دولار للبرميل، لكننا نبيع النفط هذه الأيام بأكثر من 100 دولار، وهذا لا يخلق مشكلة خاصة لنا.