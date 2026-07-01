مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

وقال المسؤول "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأميركي. واستمرت المحادثات غير المباشرة الأربعاء وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز".
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