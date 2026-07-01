مسؤول إيراني: المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني كبير، الأربعاء، إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز.

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