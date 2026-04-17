الجمعة 2026-04-17 10:43 م

مسؤول إيراني: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة

علما الولايات المتحدة وايران
الجمعة، 17-04-2026 09:52 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية"، وإن الأمر يتطلب مفاوضات جادة لتجاوز الخلافات.

 
 


