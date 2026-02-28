السبت 2026-02-28 06:49 م

مسؤول إيراني: ردنا على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المشترك مستمر

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 28-02-2026 04:24 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إيراني رفيع لـ قناة الجزيرة إن الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي المشترك" مستمر، مؤكداً أنه لا يوجد سقف زمني محدد لهذه العمليات.اضافة اعلان


وأضاف أن خيارات بلاده في الرد "واسعة ومتنوعة"، محذراً من أن الحرب ربما تطول، وأن "أحلام إسرائيل لن تتحقق". وشدد على أن استهداف القادة السياسيين الإيرانيين "لن يمر دون رد"، مشيراً إلى أن جميع الأهداف السياسية أصبحت ضمن دائرة الرد.

وأكد المسؤول أنه "لا خطوط حمراء في الدفاع عن البلاد"، لافتاً إلى أن استهداف المدارس والمدنيين سيُقابل بالمثل، وأن كل ما هو أمريكي أو إسرائيلي بات هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.

كما كشف عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول المنطقة، بهدف منع الأمن الإقليمي من الانهيار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة