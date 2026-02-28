مسؤول إيراني: ردنا على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المشترك مستمر

04:24 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني رفيع لـ قناة الجزيرة إن الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي والإسرائيلي المشترك" مستمر، مؤكداً أنه لا يوجد سقف زمني محدد لهذه العمليات. اضافة اعلان





وأضاف أن خيارات بلاده في الرد "واسعة ومتنوعة"، محذراً من أن الحرب ربما تطول، وأن "أحلام إسرائيل لن تتحقق". وشدد على أن استهداف القادة السياسيين الإيرانيين "لن يمر دون رد"، مشيراً إلى أن جميع الأهداف السياسية أصبحت ضمن دائرة الرد.



وأكد المسؤول أنه "لا خطوط حمراء في الدفاع عن البلاد"، لافتاً إلى أن استهداف المدارس والمدنيين سيُقابل بالمثل، وأن كل ما هو أمريكي أو إسرائيلي بات هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.



كما كشف عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول المنطقة، بهدف منع الأمن الإقليمي من الانهيار.





