مسؤول إيراني: سنحول المنطقة لمقبرة للأمريكيين المعتدين

الوكيل الإخباري- أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته ستحوّل الشريط الساحلي الجنوبي لإيران الممتدة من جابهار إلى معشور إلى مقبرة لأي معتد أمريكي.

وقال نائب الشؤون السياسية للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، محمد أكبر زاده، أن القوات المسلحة الإيرانية إن الأمريكيين لا يزالون يرهقون أنفسهم بمحاولة التحدث مع الجمهورية الإسلامية بلغة القوة، رغم أنهم لم يستوعبوا بعد أن التهديد لا يجدي نفعا مع الشعب الإيراني.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن الشعب الإيراني أثبت للعالم أن إيران جديدة قد ظهرت على معادلات العالم في مرحلة ما بعد الحرب. ورغم وجود مخاوف من نشوب حرب في أذهان البعض، إلا أن الميدان أثبت أن الأعداء ليسوا بالقوة التي يروجون لها.


ولفت إلى أن الأمريكيين تكبدوا هزيمة استراتيجية في محاولتهم إعادة فتح مضيق هرمز، حيث زعموا قدرتهم على ذلك، لكنهم فشلوا رغم استنفار كل إمكاناتهم بعد إغلاق المضيق.


كما شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية تتربص بالأعداء بذخائرها الجاهزة، مؤكدا أن المقاتلين يحملون في صدورهم رغبة ملحة في القتال وجها لوجه، وسيأخذون بثأر شديد من الأعداء.

 
 


