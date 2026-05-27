مسؤول إيراني: سنحول المنطقة لمقبرة للأمريكيين المعتدين

وقال نائب الشؤون السياسية للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، محمد أكبر زاده، أن القوات المسلحة الإيرانية إن الأمريكيين لا يزالون يرهقون أنفسهم بمحاولة التحدث مع الجمهورية الإسلامية بلغة القوة، رغم أنهم لم يستوعبوا بعد أن التهديد لا يجدي نفعا مع الشعب الإيراني.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن الشعب الإيراني أثبت للعالم أن إيران جديدة قد ظهرت على معادلات العالم في مرحلة ما بعد الحرب. ورغم وجود مخاوف من نشوب حرب في أذهان البعض، إلا أن الميدان أثبت أن الأعداء ليسوا بالقوة التي يروجون لها.
ولفت إلى أن الأمريكيين تكبدوا هزيمة استراتيجية في محاولتهم إعادة فتح مضيق هرمز، حيث زعموا قدرتهم على ذلك، لكنهم فشلوا رغم استنفار كل إمكاناتهم بعد إغلاق المضيق.
كما شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية تتربص بالأعداء بذخائرها الجاهزة، مؤكدا أن المقاتلين يحملون في صدورهم رغبة ملحة في القتال وجها لوجه، وسيأخذون بثأر شديد من الأعداء.
-
أخبار متعلقة
-
حجاج بيت الله الحرام يؤدّون طواف الإفاضة
-
الحرب تعقد جهود احتواء فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
-
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذار إخلاء لسكان 5 بلدات في جنوب لبنان
-
خادم الحرمين الشريفين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى
-
الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا
-
الحرس الثوري الإيراني يعلق على احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة
-
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
-
المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة