مسؤول إيراني: سندير مضيق هرمز وفق قوانيننا وبالتعاون مع سلطنة عمان

الثلاثاء، 07-04-2026 04:31 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، إن إيران ستدير حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق قوانينها وبالتعاون والتنسيق مع سلطنة عمان.

وأضاف أن طهران تناقش مشروع قانون استراتيجي للحفاظ على أمن المضيق، مشددا على أنها لن تسمح بعبور أي سفينة "معادية" من دون ضوابط، وأن تاريخ المضيق "سينقسم إلى ما قبل وما بعد العدوان" الحالي.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني شددت في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، على أن مضيق هرمز "حقيقة جيوسياسية" وإيران تستفيد من هذه الحقيقة.


وقالت مهاجراني إن "القوات الدفاعية الإيرانية صمدت ببسالة، لا شك أن العدو يتفوق عسكريا، لكن قوتنا تنبع تحديدا من وقوفنا في وجه هذا الجيش الضخم، وذلك لمدة 39 يوما، أي 10 أضعاف المدة التي توقعها الأعداء عندما بدؤوا الحرب، وسنصمد بعد ذلك مهما استلزم الأمر".


وأكدت مهاجراتي أن "مضيق هرمز حقيقة جيوسياسية يجب أن نستفيد منها بالشكل الكافي".

 
 


