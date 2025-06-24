مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار ولا ترى أي سبب لذلك

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول إيراني رفيع لشبكة "سي إن إن" بأن إيران لم تتلق أي عرض لوقف إطلاق النار ولا ترى سببا لذلك، إثر إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين طهران وتل أبيب.

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وأوضح المسؤول أن إيران ستواصل القتال حتى تحقق سلاما دائما، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خداعا" يهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.



وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يرتكب العدو عدوانا ضد إيران، وإيران على وشك تصعيد ضرباتها الانتقامية، دون أي أذن تصغي لأكاذيب أعدائها".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.