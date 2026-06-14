مسؤول إيراني: طهران وافقت على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، إن طهران وافقت بموجب مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية. اضافة اعلان





وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت، بموجب مسودة المذكرة، على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، على أن تتم مناقشة آلية ذلك خلال الستين يوما المقبلة.





