مسؤول إيراني: طهران وافقت على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية

وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت، بموجب مسودة المذكرة، على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، على أن تتم مناقشة آلية ذلك خلال الستين يوما المقبلة.
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