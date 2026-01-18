الأحد 2026-01-18 03:38 م

مسؤول إيراني: قرابة 5 آلاف قتيل بالاحتجاجات الإيرانية

قوات الأمن الإيرانية
قوات الأمن الإيرانية
 
الأحد، 18-01-2026 01:43 م
الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني في المنطقة اليوم الأحد إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص بالاحتجاجات التي شهدتها إيران، بينهم نحو 500 من أفراد الأمن.


واتهم المسؤول "إرهابيين ومثيري شغب مسلحين" بقتل "الإيرانيين الأبرياء".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية المسألة، لرويترز أن بعضا من أعنف الاشتباكات وأعلى عدد من القتلى شهدتها المناطق الكردية الإيرانية في شمال غرب البلاد حيث ينشط انفصاليون أكراد.

وقال المسؤول: "يُتوقع ألا يرتفع عدد القتلى النهائي بشكل حاد"، مضيفا أن "إسرائيل وجماعات مسلحة في الخارج" قدمت الدعم والتسليح للذين خرجوا إلى الشوارع.

  
 
 


