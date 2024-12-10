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مسؤول إيراني: لا توجد قوات إيرانية في سوريا

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أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري- أكد عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني أحمد نادري أنه لا توجد حاليا أي قوات إيرانية في سوريا.

وقال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني أحمد نادري على ضوء الجلسة المغلقة للبرلمان الايراني انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي حيث قدم تحليلا للاوضاع الراهنة في المنطقة: "النقاش العام في هذا اللقاء كان حول استراتيجياتنا العسكرية في المنطقة، وكذلك شمل عمليات إسرائيل وعملياتنا ضد إسرائيل والوضع الأمني والاستخباراتي والعسكري الذي يسود المنطقة".

وأضاف نادري: "في هذه الجلسة تمت مناقشة انهيار حكومة الأسد في سوريا ومستقبل التطورات الإقليمية وأثير أن مستشارينا العسكريين وقواتنا كانت متواجدة في سوريا حتى اللحظة الأخيرة، قبل سقوط حكومة بشار الأسد، والآن لا توجد قوات إيرانية في سوريا".

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RT

 
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