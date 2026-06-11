الخميس 2026-06-11 03:00 ص

مسؤول إيراني: لن نخضع للابتزازات الأمريكية تحت التهديد

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 02:52 ص

الوكيل الإخباري-  أكد مسؤول إيراني أن إيران لن تخضع للابتزازات الأمريكية تحت وطأة التهديدات الأمريكية.

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وقال إن ردنا على أي عدوان أمريكي سيكون عسكريا وحازما سواء تم تنفيذه غدا أو أي يوم آخر.

 
 


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