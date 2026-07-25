مسؤول إيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على هرمز

وأضاف أن إيران لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز، مؤكداً أنها ستمارس حقها في الدفاع المشروع.
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