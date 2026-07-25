مسؤول إيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على هرمز

09:16 م

الوكيل الإخباري- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة، وتضمن العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وأضاف أن إيران لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز، مؤكداً أنها ستمارس حقها في الدفاع المشروع.





