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مسؤول إيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقًا حتى الاتفاق مع سلطنة عُمان

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:47 م
الوكيل الإخباري-    قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا أمام حركة الملاحة إلى حين التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات عبور السفن.اضافة اعلان


وأوضح غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أن المباحثات بين طهران ومسقط تتركز حاليًا على فتح ممر مؤقت في المضيق، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان اقترحت مسارًا للملاحة يتوزع بين المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية، إلا أن طهران رفضت المقترح.

وأضاف أن الرؤية الإيرانية تقضي بأن يكون جزء من مسار العبور داخل المياه الإيرانية، وأن يخضع الجزء الآخر في المياه العُمانية للرقابة الإيرانية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في دخول السفن عبر المياه الإيرانية وخروجها عبر المياه العُمانية، أو العكس، مؤكدًا أن بلاده تدرس الإجراءات اللاحقة المتعلقة بفتح المضيق والترتيبات المرتبطة به في حال التوصل إلى اتفاق مع مسقط.

وأكد غريب آبادي رفض بلاده ما وصفه بـ"المسار الجنوبي العُماني" في مضيق هرمز، معتبرًا أنه يتعارض مع تفسير طهران لمذكرة تفاهم إسلام آباد، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت سلطنة عُمان بموقفها من هذا المسار.

وأضاف أن إيران فتحت ممرًا شماليًا قرب جزيرة لارك، وأبلغت المنظمة البحرية الدولية به، متهمًا الولايات المتحدة وسلطنة عُمان بفتح مسار آخر في الجزء الجنوبي من المضيق.
 
 


gnews

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