مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إيراني كبير، الثلاثاء، إن إيران قد تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان إذا تخلت واشنطن عن سياسة الضغط والتهديدات، مضيفا أن طهران ترفض المفاوضات التي تهدف إلى الاستسلام.

وأوضح المسؤول أن باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإفراج عن سفينة الحاويات (توسكا) التي ترفع علم إيران، والتي استولت عليها القوات الأميركية الأحد واحتجزت طاقمها.