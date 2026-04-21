الأربعاء 2026-04-22 12:10 ص

مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الثلاثاء، 21-04-2026 11:02 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إيراني كبير، الثلاثاء، إن إيران قد تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة في باكستان إذا تخلت واشنطن عن سياسة الضغط والتهديدات، مضيفا أن طهران ترفض المفاوضات التي تهدف إلى الاستسلام.

وأوضح المسؤول أن باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري والإفراج عن سفينة الحاويات (توسكا) التي ترفع علم إيران، والتي استولت عليها القوات الأميركية الأحد واحتجزت طاقمها.


واتهم المسؤول واشنطن بأنها "تضع عقبات جديدة يوميا بدلا من السعي إلى حل الخلافات" لإنهاء الحرب.

 
 


علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي مسؤول إيراني: نرفض أي مفاوضات تجرى تحت ضغوط أو تهدف إلى الاستسلام

