مسؤول إيراني يحذر: لن نتهاون مع أي خرق لوقف إطلاق النار

وأضاف أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات.
كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا من خلال وجود آلية ردع حقيقية للاعتداءات.
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