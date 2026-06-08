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مسؤول إيراني يحذر: لن نتهاون مع أي خرق لوقف إطلاق النار

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 11:37 م

الوكيل الإخباري-  حذر مسؤول إيراني من أن تصرف واشنطن غير مقبول بعدما عدلت الأخيرة على مسودة مذكرة التفاهم.

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وقال المسؤول الإيراني للجزيرة إن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات، وإيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك.


وأضاف أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات.


كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا من خلال وجود آلية ردع حقيقية للاعتداءات.

 
 


gnews

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