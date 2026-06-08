مسؤول إيراني يحذر: لن نتهاون مع أي خرق لوقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- حذر مسؤول إيراني من أن تصرف واشنطن غير مقبول بعدما عدلت الأخيرة على مسودة مذكرة التفاهم.

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وقال المسؤول الإيراني للجزيرة إن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات، وإيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك.



وأضاف أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات.