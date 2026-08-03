مسؤول إيراني يشير إلى تحركات للأكراد ضمن خطط للموساد والـCIA

وحول دور "المعارضة التخريبية" و"الملكيين" (مؤيدو النظام الملكي السابق) في هذا المسار، أوضح قشقاوي قائلا: "الملكيون لن يستطيعوا أبدا حل التناقض بين ادعاء الوطنية ودعم الانفصاليين.. هم في الواقع مشاة التيارات الانفصالية، ومنبع كل هذه التيارات هو الصهيونية".
وردا على الأسئلة المتعلقة بالتحركات في المناطق الحدودية، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "هناك تحركات في كردستان، لكن لدينا إشراف استخباراتي ج
وعن تغيير التكتيكات الدفاعية، أفاد حسن قشقاوي بالقول: "تحولت العمليات الاستباقية الآن إلى استراتيجيتنا الجديدة في مجمل هذه الحرب، وهذا يعني أنه في حال تحديد أي تجمع أو إجراء للعدو، سنقوم بتوجيه ضربة قبل أن يقدموا على أي حركة".
وفي جانب آخر من المقابلة، أشار قشقاوي إلى مكانة القوميات الإيرانية، قائلا: "الأكراد من بين أكثر الجماعات العرقية الآرية، ولهم تعصب يُضرب به المثل في الحفاظ على سلامة الأراضي الإيرانية.. شعب كردستان لم يتماش إطلاقا مع الجماعات الانفصالية، وهذا التماسك الوطني بالذات هو ما جعل العدو يُهزم في الميدان".
وأكمل: "ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أشار أيضا إلى تماسك وصلابة الشعب الإيراني واعترف بأنه بسبب هذا الاتحاد الوطني، لا توجد إمكانية للسيطرة على البلاد".
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