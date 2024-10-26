مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

الوكيل الإخباري- علّق محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية، وكتب على منصة "إكس": "القدرة الإيرانية تذل أعداء الوطن".



ونشر عارف صورة العلم الإيراني على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي.



من جهتها، علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قائلة: "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية".

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وأضافت: "ندعو شعبنا العزيز إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأنباء من المصادر الرسمية".