مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

ونشر عارف صورة العلم الإيراني على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي.
من جهتها، علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قائلة: "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية".
وأضافت: "ندعو شعبنا العزيز إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأنباء من المصادر الرسمية".
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