 
السبت 2024-10-26 04:20 م
 

مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

جانب من الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل
جانب من الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل
السبت، 26-10-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- علّق محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية، وكتب على منصة "إكس": "القدرة الإيرانية تذل أعداء الوطن".

ونشر عارف صورة العلم الإيراني على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي.

من جهتها، علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قائلة: "الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية".

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وأضافت: "ندعو شعبنا العزيز إلى الابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأنباء من المصادر الرسمية".

 

RT

 
gnews

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