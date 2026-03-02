مسؤول إيراني يعلن إخراج قاعدة أمريكية بالكويت عن الخدمة

وأضاف أن حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln تعرضت لهجوم بأربعة صواريخ كروز، فيما استُهدفت القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بأربع طائرات مسيّرة.
كما أشار إلى إصابة ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الأمريكي أو الجهات المعنية بشأن هذه المزاعم.
