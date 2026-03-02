الإثنين 2026-03-02 11:32 ص

مسؤول إيراني يعلن إخراج قاعدة أمريكية بالكويت عن الخدمة

مسؤول إيراني يعلن إخراج قاعدة أمريكية بالكويت عن الخدمة
ارشيفية
 
الإثنين، 02-03-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران أن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت خرجت عن الخدمة، وفق تعبيره.اضافة اعلان


وأضاف أن حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln تعرضت لهجوم بأربعة صواريخ كروز، فيما استُهدفت القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بأربع طائرات مسيّرة.

كما أشار إلى إصابة ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الأمريكي أو الجهات المعنية بشأن هذه المزاعم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

عربي ودولي إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

عربي ودولي تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

طب وصحة أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

عربي ودولي سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

عربي ودولي تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

عربي ودولي شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج



 






الأكثر مشاهدة