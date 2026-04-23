مسؤول إيراني يقول إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي الخميس أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن بابائي قوله إن "أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي".