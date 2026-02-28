مسؤول إيراني يكشف بنك أهداف صواريخ إيران في الشرق الأوسط

وقال إنه على إسرائيل الاستعداد لما هو قادم وردنا سيكون علنيا ولا خطوط حمراء.
وأضاف أن كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا.
وشدد على أنه لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان وكل شيء وارد بما فيه سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا عدوانا وحربا ستكون تداعياتها واسعة وطويلة الأمد.
وبين أن إيران لم تتفاجأ بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك ولدينا رد مركّب بلا سقف زمني.
وأكد أن أي مطالبة لنا باحتواء العدوان والانضباط وعدم الرد والاستسلام مرفوضة ومحض أحلام.
