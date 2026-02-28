السبت 2026-02-28 03:33 م

مسؤول إيراني يكشف بنك أهداف صواريخ إيران في الشرق الأوسط

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-   أكد مسؤول إيراني أنه لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان على إيران.اضافة اعلان


وقال إنه على إسرائيل الاستعداد لما هو قادم وردنا سيكون علنيا ولا خطوط حمراء.

وأضاف أن كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط باتت هدفا مشروعا.

وشدد على أنه لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان وكل شيء وارد بما فيه سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا عدوانا وحربا ستكون تداعياتها واسعة وطويلة الأمد.

وبين أن إيران لم تتفاجأ بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك ولدينا رد مركّب بلا سقف زمني.

وأكد أن أي مطالبة لنا باحتواء العدوان والانضباط وعدم الرد والاستسلام مرفوضة ومحض أحلام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

ت

نعـي فـاضل كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ز

عربي ودولي مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

B

أخبار محلية الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

و

أخبار محلية الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

و

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

و

عربي ودولي قتلى ومصابون بغارات على مقر قيادة الحشد الشعبي ببغداد



 






الأكثر مشاهدة