 
الثلاثاء 2024-12-31 03:40 م
 

مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بـ "المقاومة الجديدة"

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان
الثلاثاء، 31-12-2024 01:48 م
الوكيل الإخباري-أفاد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان بأن "مقاومة جديدة" ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن أحمديان قوله :"مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة".

وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن "المقاومة" ضد إسرائيل "لم تضعف" بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر.

ومنذ سقوط النظام في سوريا، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية سورية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك منع أطراف معادية من السيطرة عليها.

كما توغلت القوات الإسرائيلية في مواقع استراتيجية بالمنطقة العازلة حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة.

ووجه سقوط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة ضربة قوية لإيران.

وكان الأسد يعتبر لاعبا استراتيجيا مهما في "محور المقاومة" الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل، حيث كانت سوريا بمثابة ممر لتسليم الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا حزب الله في لبنان.

سكاي نيوز
 
gnews

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