مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

وقال غروندبرغ في بيان صحفي، إنه يواصل الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، معربًا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا غروندبرغ في بيان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأن أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في اليمن، مؤكدًا أن اليمن لا يمكنه أن يتحمل أن يصبح مرة أخرى ساحة لتصعيد إقليمي "وليس من حق أي طرف أن يجر البلاد إلى صراع أوسع يعرّض اليمنيين لمزيد من المعاناة".
