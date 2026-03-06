مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

الوكيل الإخباري- شدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ اليوم على أهمية حماية اليمن من الانجرار إلى دورة جديدة من المواجهات الإقليمية.

وقال غروندبرغ في بيان صحفي، إنه يواصل الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، معربًا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط.