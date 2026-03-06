الجمعة 2026-03-06 01:06 ص

مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

الأمم المتحدة
الامم المتحدة
 
الجمعة، 06-03-2026 12:13 ص

الوكيل الإخباري-    شدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ اليوم على أهمية حماية اليمن من الانجرار إلى دورة جديدة من المواجهات الإقليمية.

اضافة اعلان


وقال غروندبرغ في بيان صحفي، إنه يواصل الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، معربًا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط.


ودعا غروندبرغ في بيان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأن أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في اليمن، مؤكدًا أن اليمن لا يمكنه أن يتحمل أن يصبح مرة أخرى ساحة لتصعيد إقليمي "وليس من حق أي طرف أن يجر البلاد إلى صراع أوسع يعرّض اليمنيين لمزيد من المعاناة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: دمّرنا قدرات إيران الصاروخية و24 سفينة خلال 3 أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

مضيق هرمز

عربي ودولي رويترز: الصين تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور النفط والغاز من مضيق هرمز

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات

سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي مسؤول اممي يحذر من انجرار اليمن في دورة عنف جديدة

أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي

أخبار محلية أوقاف البلقاء تقيم مأدبة إفطار للأيتام بيوم اليتيم في العالم الإسلامي



 






الأكثر مشاهدة