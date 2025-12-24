الأربعاء 2025-12-24 08:13 ص

مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها

حطام طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
حطام طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
الأربعاء، 24-12-2025 06:17 ص
الوكيل الإخباري-   طلبت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، الهبوط اضطراريا بسبب عطل كهربائي قبل تحطمها الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي كبير.اضافة اعلان


وقال برهان الدين دوران، رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية على منصة إكس "أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة أعلن مساء الثلاثاء، مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في حادث تحطم طائرة أثناء عودته من زيارة إلى أنقرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لأونصات ذهبية

أسواق ومال الذهب عالميا يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

ةنن

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

أبراج كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أجواء غائمة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

حطام طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

عربي ودولي مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الاربعاءعن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وفيات الاربعاء 24-12-2025

الوفيات وفيات الاربعاء 24-12-2025



 






الأكثر مشاهدة