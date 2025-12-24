مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها

06:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758359 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طلبت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، الهبوط اضطراريا بسبب عطل كهربائي قبل تحطمها الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي كبير. اضافة اعلان





وقال برهان الدين دوران، رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية على منصة إكس "أبلغت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، وثلاثة من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".



وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة أعلن مساء الثلاثاء، مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في حادث تحطم طائرة أثناء عودته من زيارة إلى أنقرة.

تم نسخ الرابط





