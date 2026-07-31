الجمعة 2026-07-31 03:44 م

مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة

مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة
مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة
 
الجمعة، 31-07-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-   قال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة الجمعة أسفر عن اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات في المنطقة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، لكنه لم يذكر تفاصيل عن المنشأة.

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وتضم المنطقة مصفاة نفط مملوكة لشركة لوك أويل. وذكر حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام أن 5 أشخاص احتاجوا لرعاية طبية عقب الهجمات.

 
 


gnews

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