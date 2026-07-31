مسؤول روسي: حريق بمحطة طاقة في فولجوجراد بعد هجوم بمسيرة

الوكيل الإخباري- قال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة الجمعة أسفر عن اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات في المنطقة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، لكنه لم يذكر تفاصيل عن المنشأة.

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