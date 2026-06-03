مسؤول طبي في البيت الأبيض: صحة ترامب مذهلة

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور محمد أوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بصحة "مذهلة"، وذلك بعد أن فشل الفحص الطبي الأخير في وضع حد للتساؤلات المتزايدة حول صحته.

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جاءت تصريحات أوز، وهو مدير مراكز خدمات الطب والمساعدات الطبية في إدارة ترامب، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، وذلك تعليقا على التقرير الطبي الذي صدر عن الرئيس يوم الجمعة الماضي.