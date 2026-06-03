مسؤول طبي في البيت الأبيض: صحة ترامب مذهلة

يذكر أن ترامب، الذي سيبلغ الثمانين من عمره في 14 يونيو الجاري، يعتبر أكبر شخص سنا يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة. وكان تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة"، لكنه أوصاه بضرورة إنقاص وزنه.
وردا على التساؤلات حول سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوصات طبية (وصفت بأنها سنوية) خلال العام الماضي فقط، بينما كان سلفه جو بايدن يخضع لفحص واحد سنويا، قال أوز: "أعتقد حقا أنه فضولي بطبيعته للتأكد من أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف أن ترامب "دقيق للغاية" في متابعة صحته.
تجدر الإشارة إلى أن عدة علامات صحية، من بينها وجود كدمات على يد ترامب، وتورم في الكاحلين، وحالة قلبية وعائية، بالإضافة إلى نعاس واضح بدا على الرئيس في بعض الاجتماعات، قد أثارت المزيد من التساؤلات والاستفسارات حول مدى سلامة وضعه الصحي.
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