الأربعاء 2026-06-03 10:53 ص

مسؤول طبي في البيت الأبيض: صحة ترامب مذهلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور محمد أوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بصحة "مذهلة"، وذلك بعد أن فشل الفحص الطبي الأخير في وضع حد للتساؤلات المتزايدة حول صحته.

اضافة اعلان

 

جاءت تصريحات أوز، وهو مدير مراكز خدمات الطب والمساعدات الطبية في إدارة ترامب، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، وذلك تعليقا على التقرير الطبي الذي صدر عن الرئيس يوم الجمعة الماضي.

 

وقال أوز: "إذا نظرتم إلى هذه السجلات الطبية، فستجدونها مذهلة. ذلك القدر الهائل من الطاقة والحدة الذهنية لا يمكن أن يوجد في فراغ بل يحتاج إلى جسد يحملها، والرئيس يمتلك قدرة فريدة على مواصلة العمل في كل ساعات اليوم بقوة ملحوظة".

يذكر أن ترامب، الذي سيبلغ الثمانين من عمره في 14 يونيو الجاري، يعتبر أكبر شخص سنا يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة. وكان تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة"، لكنه أوصاه بضرورة إنقاص وزنه.

وردا على التساؤلات حول سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوصات طبية (وصفت بأنها سنوية) خلال العام الماضي فقط، بينما كان سلفه جو بايدن يخضع لفحص واحد سنويا، قال أوز: "أعتقد حقا أنه فضولي بطبيعته للتأكد من أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف أن ترامب "دقيق للغاية" في متابعة صحته.

تجدر الإشارة إلى أن عدة علامات صحية، من بينها وجود كدمات على يد ترامب، وتورم في الكاحلين، وحالة قلبية وعائية، بالإضافة إلى نعاس واضح بدا على الرئيس في بعض الاجتماعات، قد أثارت المزيد من التساؤلات والاستفسارات حول مدى سلامة وضعه الصحي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تل أبيب تمنع دخول صرصور إلى إسرائيل

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل الانخفاض في الأردن

حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فن ومشاهير حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

خاص بالوكيل فيديو صادم من أم نوارة لطلبة مدارس يعتدون "سنويا" على المركبات والمارة احتفالاً بنهاية العام الدراسي

تُوفِيَ الإعلامي العراقي غسان مطر، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "I News"، بعد صراع مع المرض. Advertisement ويُعد الراحل من الأسماء البارزة في قناة "I News"، حيث قدم عدداً من البرامج والنشرات التي

فن ومشاهير وفاة اعلامي عربي بارز - صورة

ا

أسواق ومال المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة

الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

أخبار محلية الأردن ضمن الاقتصادات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط

البحرين

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 