الإثنين 2025-06-23 11:53 م
 

مسؤول عسكري أميركي: البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد

مسؤول عسكري أميركي: البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد
ترامب
 
الإثنين، 23-06-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول عسكري أميركي، للجزيرة "سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة".

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وأضاف "لا نستبعد هجمات إيرانية إضافية فقد هاجمنا 3 من منشآتهم ولم يهاجموا سوى قاعدة واحدة".


وتابع "البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد على الهجمات الإيرانية".

 
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