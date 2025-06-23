مسؤول عسكري أميركي: البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد

وأضاف "لا نستبعد هجمات إيرانية إضافية فقد هاجمنا 3 من منشآتهم ولم يهاجموا سوى قاعدة واحدة".
وتابع "البنتاغون يوفر الخيارات للرئيس ترامب إذا قرر الرد على الهجمات الإيرانية".
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