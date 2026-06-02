الثلاثاء 2026-06-02 02:26 م

مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 02-06-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-  رأى مسؤول عسكري إيراني الثلاثاء أن "لا مفر" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على "استسلام" طهران في المواجهة التي بدأت أواخر شباط/فبراير.اضافة اعلان


وقال محمد جعفر أسدي، في غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن "الولايات المتحدة تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقا".

وأضاف بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي "دون استسلام، لا مفر من الحرب. لذا نحن ننتظر والحرب لن تخيفنا".

وتجري إيران والولايات المتحدة مباحثات بوساطة تقودها باكستان، سعيا لإنهاء الحرب.

وقال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء الثلاثاء إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران.

وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما.
 
 


