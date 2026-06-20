مسؤول في الجيش الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين مع حزب الله رغم إعلان وقف لإطلاق النار الجمعة.

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وقال المسؤول "تلقى الجيش الإسرائيلي توجيهات محدثة من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "لا تنفذ ضربات استباقية"، وإنما تعمل "بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.



وتابع "تشمل هذه الأنشطة الدفاعية الحق في الرد إذا لم يحترم حزب الله وقف إطلاق النار واستمر في استهداف قواتنا".



ولفت المسؤول إلى أن الجيش كان يعمل في منطقة كفرتبنيت ضد منشأة تحت الأرض "تشكل تهديدا مباشرا للجنود الإسرائيليين والمدنيين" و"تشكل معقلا رئيسيا لحزب الله".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها بوقف إطلاق النار في لبنان.