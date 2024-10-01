 
الثلاثاء 2024-10-01 02:04 م
 
 

مسؤول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: العملية البرية في لبنان محدودة

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية
الثلاثاء، 01-10-2024 11:23 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة وهدفها إزالة التهديدات المحاذية للحدود.

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وأوضح المسؤول أن التقديرات لدينا أن العملية البرية لن تستغرق وقتا طويلا.

 
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