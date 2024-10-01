مسؤول لإذاعة الجيش الإسرائيلي: العملية البرية في لبنان محدودة

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الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة وهدفها إزالة التهديدات المحاذية للحدود.

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