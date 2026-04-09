مسؤول لبناني: نريد وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل إجراء مفاوضات

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول حكومي لبناني الخميس بأن لبنان يريد وقفا لإطلاق النار قبل البدء بمفاوضات مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أوعز بالشروع في "مفاوضات مباشرة" مع لبنان.

