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مسؤول يتحدث عن موعد الرد الإيراني على الاحتلال

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني
ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني




 

الثلاثاء، 06-08-2024 07:39 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي إن فريق الأمن القومي أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أنه من غير الواضح متى يرجح شن إيران هجوما على "إسرائيل".
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كما قال مسؤول أميركي إن رد إيران وحزب الله "لا يزال أمرا قيد التطور".

 

وكان البيت الأبيض أعلن أن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس بايدن ونائبه كاملا هاريس الاثنين على المستجدات في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية.

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ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني

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