مساعدات أميركية ب150 مليون دولار بعد زلزالي فنزويلا

وأوردت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الارض.
وارتفعت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأربعاء إلى 188 قتيلا على الأقل وأكثر من 1500 جريح، وفق ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.
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