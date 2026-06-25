مساعدات أميركية ب150 مليون دولار بعد زلزالي فنزويلا

الوكيل الإخباري- رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 188 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس.

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