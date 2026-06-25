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مساعدات أميركية ب150 مليون دولار بعد زلزالي فنزويلا

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 11:09 م

الوكيل الإخباري- رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 188 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس.

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وأوردت الخارجية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الارض.
وارتفعت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأربعاء إلى 188 قتيلا على الأقل وأكثر من 1500 جريح، وفق ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.

 
 


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