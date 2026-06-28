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مساعدات إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين
فنزويلا
 
الأحد، 28-06-2026 12:54 ص

الوكيل الإخباري-   تُواصِل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الارتفاع، مسجلة مئات القتلى وعشرات آلاف المفقودين، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية.

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وتمّ انتشال رضيع حديث الولادة حيّا من تحت أنقاض مبنى بعد 32 ساعة من الزلزالين.

 
 


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