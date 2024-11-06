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مساعدون لهاريس يحمّلون بايدن مسؤولية الهزيمة

هاريس
هاريس
الأربعاء، 06-11-2024 07:44 م

الوكيل الإخباري- قال مساعدون لهاريس انه كان على بايدن الانسحاب مبكرا حتى يسمح لنا بإجراء انتخابات تمهيدية تفوز بها هاريس.

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وبينوا انهم قاموا بأفضل حملة انتخابية لكن بايدن السبب الوحيد وراء هزيمة هاريس والديمقراطيين.

 
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