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مساع إسرائيلية لصفقة مع لبنان مقابل منع إعادة تسليح حزب الله

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 09:12 م

الوكيل الإخباري-  قالت القناة 12 الإسرائيلية ان إسرائيل تسعى لصفقة مع لبنان مقابل إجراءات لمنع إعادة تسليح حزب الله.

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وأضافت ان إسرائيل تسعى لصفقة تلغي توسيع العملية البرية مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان.


وبينت ان صفقة لبنان تهدف لوقف إطلاق النار 60 يوما يتم خلالها التوصل إلى تفاصيل اتفاق كامل.


 

 
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