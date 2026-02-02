الإثنين 2026-02-02 08:22 ص

مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي

علم بريطانيا
علم بريطانيا
 
الإثنين، 02-02-2026 06:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة ستدرس التقدم بطلب للانضمام إلى صندوق ثان محتمل تابع للاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمشاريع الدفاع، في وقت يستعد فيه وزراء بريطانيون لإجراء محادثات مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وتدرس المفوضية الأوروبية إطلاق نسخة ثانية من برنامج (العمل الأمني من أجل أوروبا) في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز دفاعاتها بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا والشكوك حول التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه القارة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانهارت خطة بريطانية للانضمام إلى الصندوق الأصلي البالغ قيمته 150 مليار يورو (177 مليار دولار) في تشرين الثاني بعد رفض الحكومة بقيادة ستارمر دفع مساهمة مالية للانضمام، مما مثل انتكاسة لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستسعى للانضمام إلى النسخة الجديدة من البرنامج، قال ستارمر إن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لإعادة التسلح.

وقال للصحفيين في طريقه إلى الصين الأسبوع الماضي "هذا يتطلب منا النظر في برامج مثل (العمل الأمني من أجل أوروبا) وغيرها لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة يمكننا من خلالها تعزيز العمل معا".

وأضاف "سواء أكان هذا في إطار ذلك البرنامج أو مبادرات أخرى، فمن المنطقي أن تعمل أوروبا على نحو أكثر شمولا، أي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، بشكل أوثق معا".

ومن المقرر أن يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولون آخرون في التكتل لندن لإجراء محادثات هذا الأسبوع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق وغائماً جزئياً إلى غائم. وأضافت الأرصاد

الطقس مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة

4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

أخبار محلية 4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

“المالية النيابية” تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 12 أوكرانيا في قصف روسي وكييف تعلن عن محادثات جديدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 1.6% إلى 85.98 دولارا للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولارا الخميس.

أسواق ومال ارتفاع أسعار الفضة عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ف

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة