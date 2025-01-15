مستشارو ترامب يضعون جدولا جديدا لتسوية الأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري- أقر مستشارو الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن حل الأزمة الأوكرانية سيستغرق شهورا وربما فترة أطول من ذلك، ما يمثل اختبارا حقيقيا لأكبر وعوده في السياسة الخارجية.



جاء ذلك وفقا لتقرير أعده غرام سلاتيري لوكالة "رويترز"، جاء فيه أن اثنين من مساعدي ترامب، ناقشا الصراع الأوكراني مع الرئيس المنتخب، قالوا لـ "رويترز" إنهما يتطلعان إلى جدول زمني من أشهر لحل الصراع، ووصفا وعود "اليوم الواحد" بأنها مزيج من "التهويل الانتخابي" و"عدم تقدير صعوبة حل الصراع والوقت الذي يستغرقه تعيين إدارة جديدة".



وتتوافق هذه التقييمات، وفقا لـ "رويترز" مع تصريحات المبعوث الجديد لترامب إلى روسيا وأوكرانيا الفريق المتقاعد كيث كيلوغ، الذي قال، في مقابلة له مع "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني "في غضون 100 يوم"، وهو ما يتجاوز بكثير الجدول الزمني الأصلي للرئيس المنتخب. مع ذلك، قال السفير الأمريكي السابق لأوكرانيا جون هيربست، والذي يعمل الآن في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن، إن حتى الموعد النهائي الذي اقترحه كيلوغ كان "متفائلا للغاية".

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ويتابع هيربست: "ولكي ينجح هذا، يتعين على ترامب إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التعنت له جانب سلبي" على حد تعبيره.



وكان ترامب، في الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات، قد أعلن عشرات المرات أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا "في أول يوم له في منصبه" إن لم يكن قبل ذلك.