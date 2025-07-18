مستشار ألمانيا يطالب نتنياهو بضمان تدفّق المساعدات إلى غزة

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ميرتس أجرى اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو، الجمعة، أعرب خلاله عن "أمله بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار" في قطاع غزة.
وأضاف أن فريدريش ميرتس "شدّد على ضرورة إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة إلى سكان قطاع غزة بشكل آمن وفي ظروف لائقة"، مع تأكيده ضرورة "نزع سلاح" حركة حماس.
كما أوضح أن المستشار الألماني "أكّد أيضاً ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية".
وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت، الجمعة، عن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، أن إسرائيل وحماس اقتربتا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال آدم بولر: "نحن أقرب مما كنّا عليه حتى الآن. إذا لم يحدث ذلك الآن، فسيكون ذلك بسبب عناد حماس".
وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق في المدى القريب، مضيفاً: "من الممكن حدوث ذلك، لم يكن هناك وقت أفضل. لقد نجح نتنياهو ضد إيران، وهذا منحه نفوذاً كبيراً في الداخل، وعندما تكون لديك قوة، فهذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ خطوة".
سكاي نيوز
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