الجمعة 2025-06-13 08:06 م
 

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: تدمير برنامج إيران النووي بالقوة وحدها "مستحيل"

مبنى في طهران تعرض لقصف إسرائيلي على العاصمة الإيرانية
مبنى في طهران تعرض لقصف إسرائيلي على العاصمة الإيرانية
 
الجمعة، 13-06-2025 07:51 م
الوكيل الإخباري-   قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، الجمعة، إن "من المستحيل" تدمير البرنامج النووي الإيراني باستخدام القوة فقط، وذلك بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات على إيران.اضافة اعلان


وصرّح هنغبي للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية "من المستحيل تدمير البرنامج النووي بالقوة وحدها. الهدف هو جعل الإيرانيين يدركون أن عليهم وقف البرنامج النووي".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "ضربة" ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال كاتس في بيان إنّه "في أعقاب الضربة التي وجّهتها إسرائيل ضدّ إيران، من المتوّقع أن تتعرضّ إسرائيل (الأراضي المحتلة) وسكّانها المدنيّون بصورة وشيكة لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه "أنجز المرحلة الأولى" من هجومه ضدّ إيران حيث استهدف مواقع عسكرية ونووية في أنحاء مختلفة من إيران.

وتوالت ردود الفعل الدولية عقب شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "الضربة" ضدّ إيران، بحسب ما أعلن فجر الجمعة، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
 
gnews

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