مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي

وأوضح المستشار الرئاسي أنه "إذا نجح الرئيس ترامب في تحقيق ما يريد، سنقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بحيث لا يعتمد بشكل مفرط على ضريبة الدخل ودائرة الإيرادات الداخلية (الوكالة الرئيسية لتحصيل الضرائب في الولايات المتحدة)، بل سيعتمد أيضا على الإيرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ودائرة الإيرادات الخارجية".
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