مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي

الوكيل الإخباري- صرح بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التجارة والتصنيع، بأن الإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي.

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