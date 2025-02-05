 
الأربعاء 2025-02-05 01:25 ص
 

مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي

البيت الابيض
البيت الابيض
الأربعاء، 05-02-2025 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   صرح بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التجارة والتصنيع، بأن الإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي.

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 وأكد نافارو في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض الجديدة، عازمة على تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة إيرادات الرسوم الجمركية.

وأوضح المستشار الرئاسي أنه "إذا نجح الرئيس ترامب في تحقيق ما يريد، سنقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بحيث لا يعتمد بشكل مفرط على ضريبة الدخل ودائرة الإيرادات الداخلية (الوكالة الرئيسية لتحصيل الضرائب في الولايات المتحدة)، بل سيعتمد أيضا على الإيرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ودائرة الإيرادات الخارجية".

 
gnews

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