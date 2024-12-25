مستشار ترامب السابق: ترامب سيقود العالم نحو أزمة عالمية كبيرة

الوكيل الإخباري- قال جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن احتمال حدوث أزمة عالمية خلال الولاية الثانية لترامب، سيزداد بشكل حاد.



وشكك مستشار ترامب السابق في أن الرئيس الأمريكي المنتخب، هو الوحيد القادر على "منع حرب عالمية ثالثة" والمساهمة في إنهاء الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة.

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وكتب بولتون: "هذا هو ترامب النموذجي: ضجة كبيرة.. مخاطر حدوث أزمة عالمية كتلك التي شهدها القرن التاسع عشر، أكبر بكثير في ولاية ترامب الثانية. ونظرا لعدم قدرة ترامب على التركيز على تبني قرار متماسك، فأنا قلق للغاية بشأن الشكل الذي سيكون عليه الحال".



ووفقا لبولتون، فإن ترامب "لا يعرف الكثير عن السياسة الخارجية"، ولا يقرأ إلا قليلا ويعتمد كثيرا على العلاقات الشخصية، وهو ما من المفترض أن لا يسمح له بالسيطرة على الوضع بشكل كامل، وهذا ما سيقود العالم نحو "كارثة".



وقال ترامب في وقت سابق إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن. كما أكد أيضا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.