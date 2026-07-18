مستشار خامئني يكشف موعد دخول مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل"

الوكيل الإخباري- حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من أنه في حال استمرار الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، فإن القوات الإيرانية ستدخل مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل".



وفي تصريحات تلفزيونية، أكد محسن رضائي أن "السياسة المزدوجة المتمثلة في "الحرب والمفاوضات معا" انتهت بشكل كامل"، مشيرا إلى أن استراتيجية إيران الآن "ترتكز على الردع، والمعاملة بالمثل الحاسمة، والرد بـ "العين بالعين" على الهجمات الصاروخية للعدو".

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وشدد رضائي على أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغم أنها أظهرت ضبطا للنفس في المعارك السابقة ومنها حرب الـ 12 يوما بهدف الحؤول دون وقوع صراعات إقليمية ولم تستهدف القواعد الأمريكية، إلا أنها مع استئناف العدو لهجماته، جعلت أبعاد الحرب إقليمية وفقا للتحذيرات السابقة"، لافتا إلى أن "إغلاق والسيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران يتم بهدفين حيويين هما تأمين الأمن القومي والحفاظ على أمن الاقتصاد العالمي".