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مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتاج إلى توضيح

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
إيران
 
الجمعة، 05-06-2026 12:27 ص

الوكيل الإخباري-  قال محسن رضائي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخميس، إن المسوّدة الحالية لمذكّرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوى أمورا غامضة تستدعي التوضيح.

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وأضاف رضائي أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يُبقي شروط طهران غامضة.

 

 
 


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