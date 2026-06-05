مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتاج إلى توضيح

الوكيل الإخباري- قال محسن رضائي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الخميس، إن المسوّدة الحالية لمذكّرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوى أمورا غامضة تستدعي التوضيح.

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