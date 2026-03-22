مستشار رئيس الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي

الوكيل الإخباري- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، إن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة.





وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "هذا العدوان يكرّس الخطر الإيراني محورا رئيسيا في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزّز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".



وتابع: "فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني. والنتيجة تجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن، ‏هذه كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".





