الأحد 2026-03-22 06:30 م

مستشار رئيس الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الأحد، 22-03-2026 06:24 م
الوكيل الإخباري-   قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، إن العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة.اضافة اعلان


وأضاف قرقاش في منشور على منصة "إكس": "هذا العدوان يكرّس الخطر الإيراني محورا رئيسيا في الفكر الاستراتيجي الخليجي، ويعزّز خصوصية أمن الخليج واستقلاليته عن المفاهيم التقليدية للأمن العربي".

وتابع: "فالصواريخ والمسيرات والخطاب العدواني إيراني. والنتيجة تجاه تعزيز قدراتنا الوطنية والأمن الخليجي المشترك وتوثيق شراكاتنا الأمنية مع واشنطن، ‏هذه كلفة الحسابات الإيرانية الخاطئة".
 
 


الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في ح

