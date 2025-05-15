مستشار ستارمر سيتوجه إلى تركيا لتقديم المشورة لزيلينسكي

الوكيل الإخباري- أفادت الغارديان بأن جوناثان باول مستشار رئيس وزراء بريطانيا لشؤون الأمن سيسافر إلى تركيا لتقديم المشورة لفلاديمير زيلينسكي حول المفاوضات المنتظرة بين روسيا وأوكرانيا.



وجاء في الصحيفة: "ومن المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول إلى تركيا، لتقديم المشورة لزيلينسكي حول كيف يجب أن يتصرف خلال الاجتماع الذي لا يزال غير معروف هل سيتم أم لا".



وخلال ذلك، أكدت الصحيفة أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الأخرى لا يتوقعون حتى الآن أن يكون لهم أي تمثيل في هذه المفاوضات.

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ووفقا للصحيفة تتلخص نصيحة باول الثابتة للجانب الأوكراني، في ضرورة عدم القيام بأي شيء قد يؤدي إلى تنفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن يتوصل الطرفان خلال المفاوضات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.



ومن المتوقع أن تجري المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس. وهي ستكون أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.



وقال مصدر مطلع لوكالة نوفوستي، إن المفاوضات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا ستجرى بعد ظهر الخميس في نفس المكان كما في عام 2022 - في مكتب عمل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وسط إسطنبول.



ويشار إلى أن فلاديمير ميدينسكي مساعد رئيس الدولة، يترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات.



ويضم الوفد أيضا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.